Елена Малышева рассказала об опасности "бездумного" ношения масок

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что "бездумное" ношение масок может представлять опасность для детей и людей пожилого возраста.

В программе "Жить здорово" она провела эксперимент, в ходе которого наглядно показала, к чему может привести ношение маски.

В эксперименте приняла участие пожилая женщина. Во время ношения маски ей измеряли насыщение крови кислородом.

Малышева обратила внимание на то, что у людей пожилого возраста и у детей дыхание поверхностной, поэтому им тяжело дышать сквозь маску, получая кислород и отдавая углекислый газ.

Под маской быстро накапливается углекислый газ, что приводит к нехватке кислорода.

Ранее Малышева посоветовала россиянам есть для профилактики COVID-19 печень трески по четыре грамма в сутки.