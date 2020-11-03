Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что "бездумное" ношение масок может представлять опасность для детей и людей пожилого возраста.
В программе "Жить здорово" она провела эксперимент, в ходе которого наглядно показала, к чему может привести ношение маски.
В эксперименте приняла участие пожилая женщина. Во время ношения маски ей измеряли насыщение крови кислородом.
Малышева обратила внимание на то, что у людей пожилого возраста и у детей дыхание поверхностной, поэтому им тяжело дышать сквозь маску, получая кислород и отдавая углекислый газ.
Под маской быстро накапливается углекислый газ, что приводит к нехватке кислорода.
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