Роспотребнадзоре назвали место, где легче всего заразиться COVID-19

Специалисты Роспотребназдора предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом в лифте.

Риск "подцепить" COVID-19 при использовании лифта очень высок, если до этого в нём ехал инфицированный человек, утверждает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Если заболевший человек кашлял, то содержащий коронавирус аэрозоль в течение некоторого времени может находиться в воздухе, пояснил он.

Кроме того, лифт — это маленькое помещение, которое никак не проветривается.

Напомним, что с 28 октября Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В местах массового скопления людей, общественном транспорте россияне обязаны носить маски.

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