Специалисты Национального института астрофизики и Университета Милана (Италия) утверждают, что COVID-19 постепенно превращается в сезонное заболевание, которое будет обостряться в зимние месяцы, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
"Мы создали компьютерную модель, которая показала, как развиваются вирусные заболевания. Эпидемии зависят от объёма солнечного ультрафиолета, который эффективно обезоруживает вирусы и бактерии. УФ-лучи выступают своеобразным природным дезинфектором, и в период, когда их недостаточно, вспышки инфекционных заболеваний достигают своего максимума. Это справедливо и для новой коронавирусной инфекции", — отметили учёные.
Также специалисты не отрицают то, что есть и другие факторы, под воздействием которых эпидемия становится цикличной. Стоит отметить, что данные факторы не отменяют действие такого регулятора эпидемий, как солнечный свет.
"Сочетание разных природных факторов задает ритм большей части эпидемий. В итоге мы видим, что коронавирусная инфекция нового типа постепенно превращается в сезонное заболевание. Ранее по этому пути пошел грипп, который в наше время приходит преимущественно в зимнее время года", — заключают итальянские исследователи.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.