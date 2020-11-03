COVID-19 станет сезонным заболеванием

Специалисты Национального института астрофизики и Университета Милана (Италия) утверждают, что COVID-19 постепенно превращается в сезонное заболевание, которое будет обостряться в зимние месяцы, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

"Мы создали компьютерную модель, которая показала, как развиваются вирусные заболевания. Эпидемии зависят от объёма солнечного ультрафиолета, который эффективно обезоруживает вирусы и бактерии. УФ-лучи выступают своеобразным природным дезинфектором, и в период, когда их недостаточно, вспышки инфекционных заболеваний достигают своего максимума. Это справедливо и для новой коронавирусной инфекции", — отметили учёные.

Также специалисты не отрицают то, что есть и другие факторы, под воздействием которых эпидемия становится цикличной. Стоит отметить, что данные факторы не отменяют действие такого регулятора эпидемий, как солнечный свет.