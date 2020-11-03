Геронтологи доказали, что старение можно "излечить"

Учёные уже давно пытаются найти лекарство от старения.

Геронтологи изучили два самых лучших способа борьбы со старостью и лечением болезней, которые развиваются в результате возрастных изменений.

Специалисты пришли к выводу, что нужно удалять состарившиеся клетки. Дело в том, что они больше не могут делиться, что повышает риск развития онкологических заболеваний.

Но у этого метода есть и минусы, так как после удаления старых клеток организм может лишиться полезных веществ, которые способствуют быстрому заживлению ран.

Второй вариант избавления от старости предполагает создание новых лекарственных препаратов, которые могут омолодить старые клетки и заставить их делиться вновь. В пользу данного метода высказались эксперты из университета Оксфорда.

Но помимо плюсов, у этого препарата есть и существенный минус — оно активизирует рост злокачественных клеток. Но учёные всё же думают, что процесс старения всё еж можно победить. Для этого нужно найти способ с минимальными рисками.