В США создали антитело для борьбы с ожирением

Американские учёные создали лекарство на основе специфических антител, инъекция которых повышает скорость метаболизма и позволяет организму избавляться от лишних килограммов, сообщает РИА Новости.

Эксперты протестировали на участниках исследования гормон FGF21, который относится к факторам роста фибробластов (FGF).

Выработка FGF21 происходит в клетках жировой ткани и поджелудочной железы. Он играет важную роль в процессах метаболизма и пищевого поведения.

Ранее учёные доказали, что инъекции FGF21 способствуют улучшению процесса метаболизма у приматов, грызунов и людей. Это позволит бороться с ожирением.

Но для достижения нужного терапевтического эффекта, это вещество нужно вводить часто. Сейчас специалисты придумали, как можно добиться нужного эффекта с помощью лишь одного укола.

Группа исследователей, которую возглавил Пунит Арора, решили использовать антитело длительного действия BFKB8488A, которое имитирует эффект FGF21. Антитело способно оказывать более продолжительное действие.

В результате испытаний на людях выяснилось, что одна инъекция BFKB8488A способна улучшить метаболизм на 60 дней. Одной инъекции было достаточно, чтобы снизить вес участников экспериментов на на 1,2 кг.