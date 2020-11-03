Американские учёные создали лекарство на основе специфических антител, инъекция которых повышает скорость метаболизма и позволяет организму избавляться от лишних килограммов, сообщает РИА Новости.
Эксперты протестировали на участниках исследования гормон FGF21, который относится к факторам роста фибробластов (FGF).
Выработка FGF21 происходит в клетках жировой ткани и поджелудочной железы. Он играет важную роль в процессах метаболизма и пищевого поведения.
Ранее учёные доказали, что инъекции FGF21 способствуют улучшению процесса метаболизма у приматов, грызунов и людей. Это позволит бороться с ожирением.
Но для достижения нужного терапевтического эффекта, это вещество нужно вводить часто. Сейчас специалисты придумали, как можно добиться нужного эффекта с помощью лишь одного укола.
Группа исследователей, которую возглавил Пунит Арора, решили использовать антитело длительного действия BFKB8488A, которое имитирует эффект FGF21. Антитело способно оказывать более продолжительное действие.
В результате испытаний на людях выяснилось, что одна инъекция BFKB8488A способна улучшить метаболизм на 60 дней. Одной инъекции было достаточно, чтобы снизить вес участников экспериментов на на 1,2 кг.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.