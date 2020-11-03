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Клеточные технологии помогут в лечении трофических язв

Известно, что трофические язвы нижних конечностей практически не поддаются заживлению, в результате они приводят к ампутации или даже смерти пациента. Учёные утверждают, что использование клеточных технологий поможет вылечить эту болезнь.

Клеточные технологии помогут в лечении трофических язв

Трофические язвы возникают из-за таких заболеваний, как диабет, гипертония, варикозное расширение вен, атеросклероз и так далее.

Специалисты модифицировали использование аутологичной плазмы пациентов, обогащённой тромбоцитами.

Учёные утверждают, что результативность новой методики лечения составляет 80-90%, поэтому данный способ является довольно эффективным.

Причины, по которым некоторым пациентам не удалось полностью вылечиться от трофических язв, связаны с сахарным диабетом. Но использование клеточных технологий позволит существенно улучшить качество жизни пациентов.

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