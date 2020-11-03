Известно, что трофические язвы нижних конечностей практически не поддаются заживлению, в результате они приводят к ампутации или даже смерти пациента. Учёные утверждают, что использование клеточных технологий поможет вылечить эту болезнь.
Трофические язвы возникают из-за таких заболеваний, как диабет, гипертония, варикозное расширение вен, атеросклероз и так далее.
Специалисты модифицировали использование аутологичной плазмы пациентов, обогащённой тромбоцитами.
Учёные утверждают, что результативность новой методики лечения составляет 80-90%, поэтому данный способ является довольно эффективным.
Причины, по которым некоторым пациентам не удалось полностью вылечиться от трофических язв, связаны с сахарным диабетом. Но использование клеточных технологий позволит существенно улучшить качество жизни пациентов.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.