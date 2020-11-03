Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил механизм маркировки лекарств из-за повышенного спроса и пандемии коронавируса. Глава правительства подписал соответствующее распоряжение, о чём сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", — сказано в сообщении.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.