Позитивные эмоции помогают сохранить память

Учёные из Северо-Западного университета провели исследование, которое показало, что память не ухудшается благодаря положительным эмоциям.

Специалисты изучили связь между положительными эмоциями и состоянием памяти, учитывая при этом возраст, пол, уровень образование, наличие депрессивных расстройств у испытуемых.

В исследование приняли участие более 900 человек среднего и пожилого возрастов. В исследовании рассматривались три периода: между 1995 и 1996 годами, 2004 и 2006 годами, 2013 и 2014 годами.

Добровольцам нужно было рассказал о положительных эмоциях, которые они испытали за последний месяц в каждый из периодов. Также участники эксперимента выполнили тесты на запоминание слов и их повторение через 15 минут.

В результате выяснилось, что у людей, которые мыслят позитивно, данная тенденция замедляется.

В перспективе учёные планируют исследовать и другие пути, которые связывают позитивное отношение к жизни и память, например, социальные отношения и физическое здоровье.