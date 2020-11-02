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Марина Шестакова: "Преддиабет - явление обратимое"

Можно ли изменить судьбу человека с преддиабетом? Как остановить развитие сахарного диабета второго типа у 20 млн россиян? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в ходе онлайн-пресс-конференции во Всероссийский день преддиабета, который традиционно проводится в последнюю неделю октября.

Марина Шестакова: "Преддиабет - явление обратимое"

Эксперты утверждают, что основной фактор, способствующий развитию данного заболевания, это ожирение.

"Ожирение является основным фактором, способствующим развитию инсулинорезистентности и, как следствие, развитию метаболических нарушений и сахарного диабета второго типа. Тесная взаимосвязь между ожирением и сахарным диабетом второго типа в англоязычной литературе характеризуется термином "diabesity" (диабетоожирение), подчёркивающим тот факт, что большинство людей с сахарным диабетом второго типа имеют избыточный вес или ожирение. Это грозное сочетание увеличивает риск смерти в 7 раз", — сообщила доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана Михайловна Драпкина.

Что такое преддиабет?

Преддиабет — это состояние, когда показатели уровня глюкозы в крови выше нормы, но ещё не достигли значений, при которых врач ставит диагноз сахарный диабет второго типа. Если пациент ничего не предпримет, то в течение семи лет у него может развивать сахарный диабет второго типа.

"Трагизма в преддиабете нет, потому что это состояние является обратимым, но результат в полной мере зависит от собственного желания пациента не столкнуться лицом к лицу с неизлечимым заболеванием. Для того, чтобы сохранить качество жизни и стабилизировать показатели сахара в крови, человеку придётся работать над собой: здоровый образ жизни, спорт и правильное питание — эти правила помогут получить положительный результат", — считает академик РАН, директор института диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" МЗ РФ Марина Владимировна Шестакова.

В этом случае пациенту нужно сдать определённые анализы и далее выполнять рекомендации, направленные на изменение образа жизни, чтобы предотвратить развитие заболевание.

 

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