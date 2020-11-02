Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил медиков за их борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Знаем, какая колоссальная нагрузка ложится на их плечи, в каких непростых условиях приходится им работать: буквально круглосуточно находиться в больничных палатах, помогая людям победить болезнь, находить в себе силы и добрые слова для каждого пациента. Особо хочу поблагодарить тех медицинских работников, которые в таких условиях заботятся о больных, не теряя самообладания и искренне сопереживая им. Большое спасибо за то, что вы остаетесь верны своему профессиональному долгу", — заявил глава правительства.