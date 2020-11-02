Учёные пришли к выводу, что из-за проблем с гигиеной полости рта могут развиться хронические проблемы сердца и сосудов.

Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал главный врач Центра приватной стоматологии "Доктор Левин", кандидат медицинских наук, врач высшей категории, стоматолог, имплантолог Дмитрий Левин.

"Между гигиеной полости рта и риском развития сердечных заболеваний прямая связь. Есть такое понятие как "микрофлора организма". Не микрофлора полости рта, а общая микрофлора, которая живёт внутри нашего тела вне зависимости от того, как мы взаимодействуем с окружающей средой. Это не то, что попадает на руки, и мы после этого можем помыть руки и как-то её откорректировать.

Например, кокковые микроорганизмы — это бактерии золотистого стрептококка. Золотистый стрептококк живёт у младенцев во рту, у новорождённых детей в глазах, не вызывая никаких проблем. Если вдруг иммунная система даёт сбой, присутствующий в нашем теле, например, золотистый стрептококк, начинает расцветать пышным цветом, ему становится комфортно в условиях, когда собственная иммунная система не работает или, например, ослаблена после болезни.

Чем это грозит?

В сердечной мышце при этом возникает так называемый миокардит, который в свою очередь приводит к тому, что у человека развивается воспалительный процесс, который приводит к тому, что сердечная мышца становится как решето, потому что бактериальная контаминация (прикрепление) приводит к тому, что мышца приобретает совершенно другие физические характеристики, она замещается соединительной тканью и превращается в рубец. Она перестает сокращаться так, как положено сердцу.

Этот же процесс может вызывать ревматоидный артрит. Чаще всего это бесконтрольная инфекция, обычно она появляется во рту или в лор-органах, например, в горле.

Поэтому гигиена полости рта может если не напрямую, но косвенно исказить количество микрофлоры, которая живёт внутри нашего тела и опосредованно ударить в такие места, о которых люди вообще даже не задумываются, так как не знают, что есть связь между невылеченным зубом во рту и сердечной мышцей или ревматизмом. Хотя ревматологи, когда осматривают пациента, сначала смотрят ему в рот", — пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿﻿