Ольга Малиновская рассказала о рисках беременности после 40 лет

В последние годы всё больше женщин начинают задумываться о рождении ребёнка в более зрелом возрасте.

"Наступление беременности после 40 лет давно перестало быть чем-то удивительным. Женщины беременеют самостоятельно или прибегают к использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи, впрочем, рекомендуют подходить к процессу планирования беременности со всей серьезностью и готовиться заранее. С возрастом шансы забеременеть снижаются: если в 30-35 лет вероятность забеременеть составляет 60%, то к 45 этот показатель падает вдвое — до 30%", — поясняет Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Беременность после 40 лет не означает, что данный процесс будет связан с какими-либо проблемами. Но в этом возрасте всё же существует риск осложнений.

"Статистические данные свидетельствуют о том, что с возрастом вероятность рождения ребенка с генетическими нарушениями увеличивается. Так, риск рождения ребенка с синдромом Дауна в 25 лет составляет 1 к 2000, а в 40 лет — уже 2 к 100, — напоминает Ольга Малиновская.

В связи с этим в этот период очень важно проходить пренатальные скрининги.

Их делают в определённые сроки: с 10 по 13 неделю и с 15 по 19 неделю.

Во время поздней беременности части наблюдаются гестационный диабет, преэклампсия, часто наблюдаются преждевременные роды.

Но это происходит не всегда. Бывает, что беременность протекает хорошо, без каких-либо отклонений. Женщине, забеременевшей после 40 лет, нужно очень тщательно следить за своим здоровьем.