Полы больниц являются местом размножения патогенов

Полы в больничных палатах быстро загрязняются бактериями, обладающими устойчивостью к антибиотикам. Таким образом пациенты могут заразиться потенциально опасными инфекциями, утверждают специалисты из системы здравоохранения Северо-восточного Огайо штата Вирджиния.

"Если бы бактерии остались на полу, это не имело бы значения, но мы видим явные доказательства того, что эти организмы передаются пациентам, несмотря на наши текущие усилия по контролю. Гигиена рук имеет решающее значение, но нам необходимо разработать практические подходы к сокращению недооценённых источников патогенов для защиты пациентов", — отмечает старший автор исследования Кертис Донски.

Учёные следили за состоянием 17 пациентов в больничных палатах. Перед проведением исследования помещения тщательно продезинфицировали. У всех пациентов был отрицательный тест на метициллин-резистентный золотистый стафилококк и другие бактерии. Затем учёные 1-3 раза в день собирали образцы культур в палатах и на вещах больных.

Почти 50% палат в течение первых суток показали положительный результат на стафилококк. В течение четырёх дней данные патогены были выявлены в 58% палат. Процесс загрязнения начинается с пола, но затем перемещается на носки пациентов, койки и близлежащие поверхности.