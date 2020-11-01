На данный момент в России нет качественных вакцин от гриппа.

Такое мнение высказал генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.

"Особого выбора вакцин, как обычно это бывает в сезон гриппа, сейчас нет. Сейчас меньшее количество вакцин, и, в частности, некоторые наилучшие вакцины сейчас, скажем так, отсутствуют на рынке", — сообщил Крючков в интервью радиостанции "Говорит Москва".