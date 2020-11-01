Известный телеведущий и врач Александр Мясников считает, что Европа "погрузилась" во мрак из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

По его мнению, отечественная система здравоохранения показала себя значительно лучше.

"Для меня самая большая загадка: почему богатейшие страны просто схлопнулись, оказались недееспособны в условиях эпидемии не самой грозной инфекции. Что в первую ее волну, которая показала полный провал их системы здравоохранения не только в плане лечения, но и прогнозирования, что сейчас", — удивился медик.

"Посмотрите на Москву, на которую легла основная нагрузка борьбы с эпидемией. Город живет нормальной жизнью, что невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погружённой просто во мрак. Я даже и не сравниваю уровни смертности! Мы сегодня лучшие!" — добавил Мясников.