Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ снова обновил рекорд

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 18665 человек.

Это абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса. Общее число инфицированных в стране достигло 1636781 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.