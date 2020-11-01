За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 18665 человек.
Это абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса. Общее число инфицированных в стране достигло 1636781 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.