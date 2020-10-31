За прошедшие сутки из российских больниц после выздоровления от коронавируса выписались 14854 пациента. Это рекордное количество за всё время пандемии.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 854 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России — 1 215 414", — сказано в сообщении.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?