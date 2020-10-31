В России за сутки из больниц выписаны 14854 пациента

За прошедшие сутки из российских больниц после выздоровления от коронавируса выписались 14854 пациента. Это рекордное количество за всё время пандемии.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.