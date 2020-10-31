В России за прошедшие сутки было выявлено 18140 новых заболевших коронавирусом. Общее количество инфицированных за всё время пандемии увеличилось до 1618116.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении штаба.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?