В России за сутки выявили более 18 тысяч новых случаев ковида

В России за прошедшие сутки было выявлено 18140 новых заболевших коронавирусом. Общее количество инфицированных за всё время пандемии увеличилось до 1618116.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.