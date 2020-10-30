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Михаил Хорс: "Стресс формируют отрицательные эмоции"

Психологи развеяли некоторые мифы о стрессе, в частности, утверждение о том, что у стресса нет симптомов.

О том, какие симптомы могут указывать на то, что человек находится в стрессовом состоянии, в интервью "Правде. Ру" рассказал основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.

"Это состояние предваряют хронические отрицательные психические состояния, которые принято называть "отрицательными эмоциями". Если они хронические, то они формируют стресс.

Надо понимать, что это психологический стресс. Есть биологический стресс, который может произойти от сильного испуга", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

В период кризиса глобальной пандемии многим людям нелегко справиться со стрессом.

Ранее Михаил Хорс заявил о том, что пандемия не является причиной стресса.

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