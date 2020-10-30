Кардиологи рассказали о губительном влиянии COVID-19 на сердце

Специалисты Института Гладстона в Сан-Франциско (США) пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 пациентов рубцы остаются не только на лёгких, но и на сердечной мышце. При этом воспаление сердечной мышцы наблюдается даже у людей, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме, сообщает РИА "Новости".

По словам учёных, COVID-19 может вызвать повреждения как будто нанесённые острым скальпелем.

"Коронавирус способен учинить настоящую резню в сердечной ткани. Картина, характерная для заболевания, совсем не похожа на ту, что мы видим при наследственных болезнях", — утверждают американские исследователи.

Они считают, что это объясняет, почему переболевшие коронавирусом люди чувствуют слабость и одышку даже после выздоровления.

"Серьёзные повреждения сердца наблюдаются почти у 50% пациентов, перенёсших COVID-19", — утверждает кардиолог Эрик Тополь, глава Института трансляционных исследований Скриппса.

Вирус способен вызвать следующие проблемы с сердцем: