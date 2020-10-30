В Сингапуре создали тест, определяющий COVID-19 за 60 секунд

В Сингапуре стартап Breathonix разработал респираторную трубку с одноразовой насадкой, с помощью которой можно тестировать пациентов на COVID-19.

По словам разработчиков, устройство выдаёт результат уже через минуту. Причём он довольно точный.

Для прохождения теста на коронавирус нужно просто вдохнуть в трубку с одноразовой насадкой.

В исследовании приняли участие 180 человек. В результате было доказано, что аппарат выявляет инфекцию с точностью более 90%.

Специалисты планируют получить разрешение на производство устройства в начале 2021 года. Но они предупреждают, что новый тест на COVID-19 может оказаться слишком дорогим для широкого распространения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тест на коронавирус с самым быстрым результатом разработали в ФРГ. Результат тестирования можно узнать через 39 минут.