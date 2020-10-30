Человек, инфицированный коронавирусом, становится заразным за три-четыре дня до появления признаков, но больше всего заразен для окружающих в течение двух дней до появления симптомов и в первый день болезни, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
В среднем человек заразен в течение первых пяти дней проявления заболевания. Иногда пациент может быть заразным за семь дней до возникновения первых симптомов.
"В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна", — отметила специалист.
В основном COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём.
В процесс разговора при каждом выдохе больной COVID-19 может выделять более 200 вирусных частиц. Именно поэтому необходимо обязательно носить защитные маски, добавила Пшеничная.
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