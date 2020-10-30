Российские учёные из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пришли к выводу, что COVID-19 проявляет себя даже после выздоровления человека. "Отложенный эффект" заключается в том, что у пациента поражаются внутренние органы. Причём эксперты считают, что это возможно даже у тех людей, у которых COVID-19 протекал бессимптомно.
Специалисты изучили биологические материалы более 100 пациентов, скончавшихся от коронавирусной. В результате они выяснили, вирус атакует красный костный мозг.
Он попадает на эпителий, размножается, затем проникает в крови и поражает внутренний эпителий или же красные кровяные тельца — эритроциты.
"Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь", — сообщила руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева в интервью "Известиям".
По словам эксперта, именно это является причиной того, что в тканях разных органов образуются крупные клетки костного мозга — мегакариоциты.
Через некоторые время после выздоровления у вылечившихся от коронавируса пациентов, могут быть выявлены повреждения внутренних органов.
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