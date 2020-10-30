COVID-19 способен повреждать внутренние органы после выздоровления

Российские учёные из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пришли к выводу, что COVID-19 проявляет себя даже после выздоровления человека. "Отложенный эффект" заключается в том, что у пациента поражаются внутренние органы. Причём эксперты считают, что это возможно даже у тех людей, у которых COVID-19 протекал бессимптомно.

Специалисты изучили биологические материалы более 100 пациентов, скончавшихся от коронавирусной. В результате они выяснили, вирус атакует красный костный мозг.

Он попадает на эпителий, размножается, затем проникает в крови и поражает внутренний эпителий или же красные кровяные тельца — эритроциты.

"Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь", — сообщила руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева в интервью "Известиям".

По словам эксперта, именно это является причиной того, что в тканях разных органов образуются крупные клетки костного мозга — мегакариоциты.

Через некоторые время после выздоровления у вылечившихся от коронавируса пациентов, могут быть выявлены повреждения внутренних органов.