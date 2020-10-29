Иммунолог назвал способ, как переболеть COVID-19 в лёгкой форме

Для того чтобы организм человека мог эффективно справлять с различными вирусами, в том числе и COVID-19, нужно активизировать иммунную систему.

О том, что для этого нужно сделать, в в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов — это факторы, которые поддерживают иммунитет на хорошем работоспособном уровне, то есть дают возможность иммунной системе сопротивляться болезни", — пояснил специалист.

Однако на 100% защититься всё равно невозможно, отметил Болибок.

Хоть данные способы не могут защитить от заражения коронавирусной инфекцией, но они помогут иммунитету быстрее её победить. Благодаря данным рекомендациям заболевание может пройти в лёгкой форме.

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