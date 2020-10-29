Врачи "скорой помощи" готовятся к сложному Новому году

На данный момент ещё неизвестно, в каком режиме в новогоднюю ночь будет работать "скорая помощь", но уже ясно, что в любом случае в новогодние праздники будет непросто, рассказал в интервью Nation News главврач Санкт-Петербургской городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

Из-за растущего числа заражённых коронавирусом сейчас на бригады "скорой" легла повышенная нагрузка. Не все пациенты нуждаются в госпитализации, но чтобы в этом убедиться, медикам нужно выехать на вызов.

Пока никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация ближе к Новому году. Известно, что новогодняя ночь и последующие за ней праздничные дни всегда сопряжены с дополнительной нагрузкой на бригады "скорой помощи". В этот период люди активно отмечают Новый год, часто переедают и мало двигаются, что негативно отражается на здоровье.

В этом году привычная дополнительная нагрузка на "скорые" сопровождается ещё и пандемией COVID-19. Так как ранее у врачей не было такого опыта, сейчас сложно предсказать, как будут развиваться события, отметил председатель Ассоциации руководителей скорой медицинской помощи Алексей Бойков.