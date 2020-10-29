Учёные пришли к выводу, что из-за проблем с гигиеной полости рта могут развиться хронические проблемы сердца и сосудов, сообщает сетевое издание "Актуальные новости". Специалисты обнаружили связь с болезнями сердца и живущими во рту микробами — стрептококками.
Если человек плохо ухаживает за зубами, то у него во рту образуются очаги хронического воспаления, из которых микроорганизмы попадают в кровь. Там они производят белок, способствующий появлению тромбоцитов.
В результате образуются кровяные сгустки. Это может привести к закупорке сосудов, что станет причиной инфаркта или инсульта.
"Наука доказала, что проблемы в полости рта отрицательно влияют на весь человеческий организм. Этот фактор может сказываться даже на беременности. Но в первую очередь плохая гигиена в полости рта опасна для сердца и сосудов", — пояснила заслуженный врач РФ Ирина Макеева.
Также она отметила, что назначаемые пациентам с ишемической болезнью сердца лекарства, могут вызывать сухость во рту, которая приводит к дисбактериозу и повышенной травматизации слизистой оболочки рта. Поэтому людям с сердечными заболеваниями следует тщательно следить за состоянием полости рта.
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