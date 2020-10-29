Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
К ЕС передом, к России - задом: Зеленский обманул избирателей?
Набиуллина: "Дешёвые кредиты не сделают потребительский спрос высоким"
Кривоносов: Российские клубы продолжают борьбу за "евровесну"
Решетников оценил влияние коронавируса на экономику России
Силуанов: мы покажем Западу, как выходить из кризиса
Косторная с нетерпением ждёт первый турнир в сезоне
Российский флот взял на контроль корабли НАТО в Чёрном море
Ни одна вакцина от COVID не адаптирована для детей, заявил эпидемиолог
Состав "Спартака" оказался одним из самых "молодых" в Европе

Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 8 млн человек

В Индии продолжает расти число заболевших COVID-19. Количество инфицированных превысило 8 миллионов. Таким образом Индия уже почти догнала Соединённые Штаты Америки и стала второй по распространению этого заболевания в мире.

Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 8 млн человек

Стоит отметить, что население Индии гораздо больше, чем в США, и её система здравоохранения заметно отстаёт от американской.

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, в среду в стране зарегистрировали 49 881 новых случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 517 человек.

Вторая волна в Индии началась незадолго до 16 сентября. Но и до этого в стране наблюдалась тяжёлая эпидемиологическая ситуация.

В этом месяце отмечается снижение заболеваемости, что говорит о том, что Индии удалось выйти на плато ещё до этой недели.

Ситуация в Индии доказывает, что на распространение COVID-19 влияет не только уровень развития медицины в стране, но и социально-экономические и культурные факторы.

Последние материалы
Россия готова предотвратить "гонку ракет". Согласятся ли Штаты?
В Ницце террорист зарезал трёх человек в церкви
К ЕС передом, к России - задом: Зеленский обманул избирателей?
Набиуллина: "Дешёвые кредиты не сделают потребительский спрос высоким"
Кривоносов: Российские клубы продолжают борьбу за "евровесну"
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Решетников оценил влияние коронавируса на экономику России
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 8 млн человек
Силуанов: мы покажем Западу, как выходить из кризиса
Почему Россия станет беднее Казахстана и Болгарии
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Российский шоу-бизнес
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Здоровье
Врачи объяснили, кому не страшен COVID-19
Экспертное мнение
Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго
Игорь Буккер Оружие будущего: дроны плюс ИИ Игорь Буккер Рустем Сафронов Президентская гонка в США вступает в финальную фазу Рустем Сафронов Наталия Красовская "Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса Наталия Красовская
Комментарии
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Тихановская обещает отчисленным студентам места в вузах Польши
Тихановская обещает отчисленным студентам места в вузах Польши
Пять достоинств кооператива, как способа приобретения жилья
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Военный эксперт рассказал, зачем Украине черноморский аналог НАТО
Соцмедиа: Дмитрий Киселев анонсировал рейтинг россиян
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Роль Турции в Карабахе
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников