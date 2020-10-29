Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 8 млн человек

В Индии продолжает расти число заболевших COVID-19. Количество инфицированных превысило 8 миллионов. Таким образом Индия уже почти догнала Соединённые Штаты Америки и стала второй по распространению этого заболевания в мире.

Стоит отметить, что население Индии гораздо больше, чем в США, и её система здравоохранения заметно отстаёт от американской.

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, в среду в стране зарегистрировали 49 881 новых случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 517 человек.

Вторая волна в Индии началась незадолго до 16 сентября. Но и до этого в стране наблюдалась тяжёлая эпидемиологическая ситуация.

В этом месяце отмечается снижение заболеваемости, что говорит о том, что Индии удалось выйти на плато ещё до этой недели.

Ситуация в Индии доказывает, что на распространение COVID-19 влияет не только уровень развития медицины в стране, но и социально-экономические и культурные факторы.