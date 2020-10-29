Авокадо поможет укрепить иммунитет в холодное время года

Для поддержки иммунитета в зимний период необходимо включить в свой рацион авокадо, заявила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Мария Сергиенко в интервью радио Sputnik.

Дело в том, что в этом продукте содержатся витамины D и E, а также омега жиры.

"За счёт жиров в самом авокадо витамины D и E быстро усвоятся в организме, человек получит необходимые витамины в период межсезонья, а также поддержит иммунитет", — пояснила специалист.

Кроме того, в состав авокадо входят полиненасыщенные жирные кислоты и многое другое, что способствует долголетию.

Употребление этого продукта благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Авокадо считается калорийным продуктом. В первой половине дня он создаёт ощущение сытости, поэтому прекрасно подходит для завтрака.

Людям, имеющим заболевания печени, авокадо употреблять не стоит.