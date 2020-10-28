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Врачам запретили публично высказываться о коронавирусе

Врачам запретили общаться с представителями СМИ и публично высказываться об эпидемии коронавируса в стране. Такое решение принял Минздрав РФ. Глава ведомства Михаил Мурашко уже подписал соответствующее распоряжение.

Врачам запретили публично высказываться о коронавирусе

В тексте документа говорится о том, что все комментарии медицинских экспертов должны быть согласованы в устной или письменной форме с пресс-службой Минздрава.

Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Официального подтверждения данного распоряжения пока нет.

На 28 октября цифры по смертности пациентов, заражённых коронавирусом, достигли рекордных значений. 346 человек скончались. В общей сложности за время пандемии умело 26 935 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в некоторых регионах скоро закончатся лекарства и средства индивидуальной защиты.

По её словам, в 16 субъектах РФ сложилась критическая ситуация с коечным фондом для заражённых. Также Голикова подчеркнула, что в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация.

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