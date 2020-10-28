У 82% заражённых COVID-19 выявили дефицит витамина D

Испанские исследователи изучили особенности заражения COVID-19. Они пришли к выводу, что у 82% заболевших инфекцией есть один общий признак.

У всех заражённых наблюдается дефицит витамина D. Учёные выяснили, что чаще всего им страдали мужчины. Результаты исследования специалисты опубликовали в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В исследовании приняли участие 216 человек, у которых подтвердился коронавирус.

"Приём витамина D должен быть рекомендован при коронавирусе пациентам с низким его уровнем в крови", — заявил один из авторов научной работы. При этом ученые подчеркнули, что связи между тяжестью протекания болезни и недостатком "солнечного" витамина выявлено не было.

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