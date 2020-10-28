У мальчиков, переболевших COVID-19, в будущем могут возникнуть проблемы с фертильностью, заявили в Союзе педиатров России. Выводы специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Игоревич Круглый.

"Пока, конечно, трудно сказать, потому что инфекция новая и пока никто точно не знает, какими могут быть отдалённые последствия, но то, что возможно изменение фертильности — это действительно так. Есть исследования, которые показывают, что такие изменения действительно есть. Возможно, в будущем такая проблема появится, но насколько она будет выражена, в каком проценте случаев, пока трудно сказать.

Есть данные, что коронавирус влияет именно на мальчиков и мужчин. Он оказывает воздействие на тестикулярную ткань. Об этом было известно ещё в ту весеннюю волну.

Что делать?

Как предотвратить, пока трудно сказать. Беречься самим и беречь детей, чтобы они не заболевали коронавирусной инфекцией. Этот феномен надо будет исследовать. Это ещё одна задача педиатров, клиницистов, вирусологов.

Вопрос фертильности — это вопрос будущего нашей страны. У нас и так проблемы с рождаемостью, а если ещё будут подтверждены такие последствия коронавируса, то это может ещё больше ухудшить ситуацию", — пояснил собеседник "Правды.Ру".