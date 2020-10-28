Учёные из Университета Альберты провели исследование, которое показало, что низкая мышечная масса может повышать риск неблагоприятного исхода операции по резекции толстой кишки, сообщает "Медик Форум".
Специалисты проводили наблюдения за 1600 пациентами, у которых был диагностирован рак толстой кишки от первой до третьей стадии.
Учёные проанализировали различные исходы, в том числе продолжительность пребывания в больнице, необходимость в повторном лечении и смертность среди пациентов после операции. В результате они пришли к выводу, что низкая мышечная масса связана с более серьёзными осложнениями после операции, госпитализацией и летальным исходом.
"Можно улучшить состояние мышц до операции и благодаря этому вмешательству мы позитивно повлияем на качество жизни людей. Эта информация может сделать дальнейшую борьбу с раком более успешной", — отмечает Карла Прадо.
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