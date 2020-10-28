Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа

Учёные из Института Квадрам провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление морщинистого гороха помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск развития диабета второго типа, сообщает "Медик Форум". Научную работу специалисты опубликовали в журнале Nature Food.

Морщинистый горох способен предотвратить "скачки сахара". Аналогичный эффект наблюдался при употреблении муки из морщинистого гороха, добавленной в смешанную пищу.

Учёные считают, что частые и резкие скачки сахара повышают риск развития диабета. Они полагают, что приготовленную из такого гороха муку можно использовать в обычно потребляемых обработанных пищевых продуктах, которые, если их есть регулярно, могут предотвратить скачки сахара.