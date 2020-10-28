Учёные из Института Квадрам провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление морщинистого гороха помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск развития диабета второго типа, сообщает "Медик Форум". Научную работу специалисты опубликовали в журнале Nature Food.
Морщинистый горох способен предотвратить "скачки сахара". Аналогичный эффект наблюдался при употреблении муки из морщинистого гороха, добавленной в смешанную пищу.
Учёные считают, что частые и резкие скачки сахара повышают риск развития диабета. Они полагают, что приготовленную из такого гороха муку можно использовать в обычно потребляемых обработанных пищевых продуктах, которые, если их есть регулярно, могут предотвратить скачки сахара.
"Это исследование показало нам, что этот горох, особенно если готовить его определёнными способами, может снизить всплески сахара в крови, открывая новые возможности для приготовления более здоровой пищи", — отметил профессор Пит Уайлд.
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