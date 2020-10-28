Маркировку лекарств упростили до готовности отрасли к работе без ошибок

Вопрос маркировки лекарств поднимался российским Центром развития перспективных технологий. Было установлено, что при повышенном спросе на препараты многие дистрибьюторы и аптеки не готовы полностью к работе с маркировкой. Таким образом, чтобы как отечественные, так и импортные лекарства своевременно доходили до торговых сетей и населения, был принят соответствующий комплекс мер.

Одной из ведущих станет временный переход на безакцептную приемку товара получателем. То есть при получении товара не требуется подтверждения поставщика, лекарства сразу ставятся на баланс и идут в продажу. А цепь движения формируется сама собой. Таким образом, оборот упрощается, делая процесс движения по этой цепи автоматическим. Такой способ уже применяется в работе с такими компаниями, как:

"Озон",

"Фармстандарт",

"Валента Фарм",

Аптеки Кузбасса.

Кроме того, на работу аптек негативно влияли проводимые ими самими ненужные проверки подтверждения кодов маркировки в момент собственно продажи. Из-за этого задерживается отпуск товаров покупателям. Центр активно добивается от аптек снятия таких проверок, методические рекомендации уже разосланы Росздравнадзором. Эти проверки не позволяют аптекам продавать людям лекарства. Наконец, уже за последнюю рабочую неделю система мониторинга маркировок была ощутимо доработана, в том числе улучшено программное обеспечение и инфраструктура. Создана рабочая группа с участием ряда ведомств, включая правительство РФ, Минпромторг, Минздрав. Она призвана круглосуточно взаимодействовать с данной отраслью.

С целью поддержки последней также существенно увеличены подразделения техподдержки ЦРПТ. Отдельные каналы связи, включая чаты в мессенджерах, введены для оперативности поступления информации. Решаются вопросы и на местах методом поездок и очных встреч, создана сеть с персональными менеджерами, физически находящимися в каждом регионе. Круглосуточный мониторинг за данным процессом ведет Аналитический центр при правительстве.