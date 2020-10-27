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Врач рассказал, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

Каждый отдельный случай невосприимчивости к коронавирусу должен рассматриваться индивидуально. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин.

"Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями", — пояснил специалист.

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