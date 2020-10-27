В ВОЗ на преквалификацию направили вакцину "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций обратился во Всемирную организацию здравоохранения с заявкой на ускоренную процедуру преквалификации и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщили представители фонда.