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В ВОЗ на преквалификацию направили вакцину "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций обратился во Всемирную организацию здравоохранения с заявкой на ускоренную процедуру преквалификации и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщили представители фонда.

"РФПИ направил в ВОЗ заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", созданной на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека", — сказано в сообщении.

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