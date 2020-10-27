Российский фонд прямых инвестиций обратился во Всемирную организацию здравоохранения с заявкой на ускоренную процедуру преквалификации и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщили представители фонда.
"РФПИ направил в ВОЗ заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", созданной на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека", — сказано в сообщении.
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