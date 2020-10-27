После приёма пищи обычно возникает чувство сытости и хочется прилечь, однако это желание нужно игнорировать. Диетолог Елена Соломатина посоветовала сразу после еды отводить время на прогулки.
"Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь. Это все происходит, поскольку от движения ускоряются обменные процессы, ускоряется кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир", — объяснила специалист.
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