Государственная дума приняла в первом чтении поправки к законопроекту "Об обязательном медицинском страховании". Теперь медицинские учреждения имеют право отказать пациентам в медицинской помощи. О том, в каких именно случаях гражданам не нужно рассчитывать на получение медпомощи, в интервью "Правде.Ру" рассказал президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов", член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский.

"Отказать могут в тех случаях, когда есть какие-то противопоказания, или человек хочет получить медицинскую услугу, а врач считает, что показаний нет, или если данная услуга не входит в базовую программу или в территориальную программу госгарантий.

На самом деле по Конституции вообще нет никаких застрахованных. У нас есть только "граждане", которые имеют право получить "медицинскую помощь в бесплатных государственных муниципальных учреждениях". Вот это и есть конституционное право на медицинскую помощь. Понятие "застрахованный" противоречит Конституции в том смысле, что там более широкий круг граждан. Есть большое количество людей, у которых нет полиса ОМС.

Зачем нам страхование?

Нам с вами нужна медицинская помощь, если мы заболеваем. Зачем тогда нужна страховка?

Когда я ещё в 2010 году задал вопрос, а почему нам нужно оформлять полисы, то тогдашний председатель ФОМСа ответил: "Потому что загсы не сообщают о смерти людей".

Они решили эти бюрократические вопросы за наш счёт. Я на самом деле очень приветствую ту работу, которую сейчас ведет Фонд по выселению из системы так называемых страховых организаций, потому что они даже страховыми не являются. Страховщиком на самом деле является государство, оно собирает деньги, налоги и оказывает медицинскую помощь через свои государственные учреждения. Тогда зачем нам нужны так называемые организации, которые не несут никакого страхового риска?

Страховщики не заинтересованы в качестве медицинской помощи. Расставаясь с деньгами государства, которые через них идут, они не заинтересованы в том, чтобы улучшать качество этой помощи", — пояснил собеседник "Правды.Ру".