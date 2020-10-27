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Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19

Во всем мире медики и ученые прилагают максимальные усилия для борьбы с COVID-19, осложняется ситуация еще и тем, что осень традиционно считается "сезоном ОРВИ и гриппа", что добавляет проблем в этот непростой период разгула пандемии.

Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19

В журнале американской ассоциации микробиологов Antimicrobial Agents and Chemotherapy этим летом опубликовали результаты любопытного исследования. Ученые искали в 48 противовирусных препаратах вещества, обладающие активностью против SARS-CoV-2.

Выяснилось, что эффективно подавлял вирус SARS-CoV-2 тилорон (в России выпускается как препарат "Амиксин"), при этом отношение между активностью и токсичностью (индекс селективности) было 4.81, для сравнения, у других применяемых для лечения COVID-19 препаратов индексы существенно отличались: хлорохин (3.13), фавипиравир (1), лопинавир (3.27). Другое исследование показало активность "Амиксина" в отношении ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV (родственный коронавирусу).

Индуктор интерферона тилорон способен повышать кислотность (pH) внутри лизосомы (маленькие пузырьки внутри клетки, в которые проникают вирусы при заражении человека), препарат препятствует разрушению липидной мембраны вируса, тем самым предотвращая выход его генетической информации. Помимо этого, тилорон индуцирует секрецию особых ферментов, которые буквально поедают застрявший в лизосоме вирус.

Стоит отметить, что для укрепления иммунитета в случае профилактики ОРВИ широко используются препараты интерферонов, поэтому "Амиксин" будет незаменим в аптечке, чтобы предотвратить не только инфицирование коронавирусом, но и ОРВИ. Тем более "Амиксин" оказывает противовирусное действие, в дополнение к укреплению иммунитета.

Важный момент — индукторы интерферона в любом случае не выступают как замена противовирусным препаратам прямого действия. Лечение COVID-19 должно быть комплексным, и приступать к нему следует своевременно, как только появились первые симптомы, даже в том случае, если кажется, что это всего лишь ОРВИ в легкой форме. Для комплексной терапии можно сочетать противовирусный препарат прямого действия "Арбидол" и "Амиксин", вместе они смогут облегчить течение заболевания и минимизировать риск осложнений.

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