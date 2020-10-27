Ношение защитных масок в общественных местах поможет сохранить десятки тысяч жизней, утверждают учёные из США.
Они провели моделирование, чтобы проверить эффективность масок в борьбе с COVID-19.
В последнее время эксперты всё чаще сходятся во мнении, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются единственными способами профилактики, отказ от которых в условиях пандемии создаёт серьёзную угрозу для общественного здравоохранения.
"Одобренной вакцины от SARS-CoV-2 все еще нет, поэтому маски и другие средства индивидуальной защиты — единственный способ снижения заболеваемости. Наше моделирование показало, что маски снижают вероятность инфицирования на 40 процентов, что весьма значительный показатель. Таким образом, одни только маски могут спасти огромное количество человеческих жизней", — заявил глава Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете Кристофер Мюррей.
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