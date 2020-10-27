Кристофер Мюррей: "Ношение масок сохранит десятки тысяч жизней"

Ношение защитных масок в общественных местах поможет сохранить десятки тысяч жизней, утверждают учёные из США.

Они провели моделирование, чтобы проверить эффективность масок в борьбе с COVID-19.

В последнее время эксперты всё чаще сходятся во мнении, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются единственными способами профилактики, отказ от которых в условиях пандемии создаёт серьёзную угрозу для общественного здравоохранения.