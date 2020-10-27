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Влияние COVID-19 изучили на искусственных лёгких﻿

Южнокорейские учёные совместно с британскими коллегами создали искусственную модель лёгких, используя при этом стволовые клетки, сообщает EVO-RUS.COM.

Влияние COVID-19 изучили на искусственных лёгких﻿

Данная разработка помогла специалистам исследовать процесс течения коронавирусной инфекции.

В результате им удалось выяснить, что как только вирус проникает в лёгкие человека, он поражает все доступные ему клетки. Для этого достаточно шести часов. Спустя двое суток организм начинает вырабатывать иммунный ответ.

Спустя ещё 12 часов, в лёгких появляются повреждённые ткани.

По мнению учёных, созданная ими модель лёгких поможет узнать ответы на вопросы по коронавирусной инфекции. Это позволит разработать и протестировать новые потенциальные терапевтические средства против заболевания.

Ранее невролог Ян Власов рассказал, как восстановить лёгкие после COVID-19.

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