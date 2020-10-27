Роспотребнадзор спрогнозировал ухудшение ситуации по COVID-19 в России

В феврале-марте следующего года ситуация с COVID-19 в России может резко ухудшиться, однако с наступлением лета всё нормализуется. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила: для того чтобы пандемия пошла на убыль, нужно время. Необходимо, чтобы большая часть граждан переболела, тогда инфекция начнёт отступать.

По словам Пшеничной, это помогут обеспечить или антитела, которые вырабатываются после COVID-19, или вакцина от коронавируса.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 531 224 случая заражения. Жертвами заболевания стали 26 269 человек, 1 146 096 пациентов вылечились.

Ранее вирусолог Александр Лукашев предупредил о больших потерях от коронавируса в регионах.