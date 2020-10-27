Всеобщий масочный режим ввели в России

Роспотребнадзор ввёл в России всеобщий масочный режим, а также запретил проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00. В это время будет запрещена работа кафе, ресторанов и ночных клубов.

Постановление вступит в силу с завтрашнего дня, 28 октября.

Также ведомство поручило усилить меры дезинфекции в театрах, магазинах, такси и общественном транспорте.