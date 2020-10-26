Несмотря на стабилизацию ситуации, сохраняется фактор неопределённости, поэтому говорить о полной победе над коронавирусом ещё рано.
Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная", — отметил глава правительства.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.