Мишустин: говорить о победе над коронавирусом ещё рано

Несмотря на стабилизацию ситуации, сохраняется фактор неопределённости, поэтому говорить о полной победе над коронавирусом ещё рано.

Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.