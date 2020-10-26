Доктор Мясников перечислил болезни, разрушающие мозг

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил заболевания, которые приводят к нарушениям когнитивных функций.

Специалист утверждает, что самое разрушительное действие на мозг оказывает гипертония. Повышенное кровяное давление может стать причиной развития деменции как у людей пожилого возраста, так и у молодых людей.

Кроме того, на здоровье мозга негативно отражается сахарный диабет. Также он атакует глаза и почки.

Людям, которые находятся в группе риска, Мясников рекомендует отказаться от употребления соли, активно заниматься спортом, употреблять здоровую пищу и регулярно принимать назначенные лекарства.

Большую часть заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни. Важно следить за своим здоровьем и в случае необходимости обращаться к врачу за консультацией.