Гинцбург призвал россиян привиться от коронавируса

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян привиться от коронавируса. По его словам, вакцина никак не снижает защитные свойства организма.

"Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, именно возбудителя COVID-19, этого коронавируса", — утверждает учёный.

Гинцбург не исключает, что вакцина может создать "перекрёстный" иммунитет и для других заболеваний.