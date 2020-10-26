Специалисты Медицинского и стоматологического университета в Токио изучили влияние томатного сока на здоровье человека, сообщает Rai Al Youm.
Учёные привлекли к участию в исследовании 184 мужчины и 297 женщин.
Все участники эксперимента в течение года пили несолёный томатный сок. Приём никаких ограничений по употреблению напитка не было.
В результате у 94 участников, страдающих гипертонией, заметно снизилось давление.
У 125 добровольцев понизился уровень "плохого" холестерина.
"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в тексте исследования.
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