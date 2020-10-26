В селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана пять жителей заразились сибирской язвой в период с 24 по 26 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"Зарегистрировано 5 случаев с подозрением на сибирскую язву, из них 4 пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", — сказано в сообщении.
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