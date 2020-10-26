Мясников назвал болезни, разрушающие мозг

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым опасным для мозга заболеванием является гипертония.

Повышенное кровяное давление оказывает разрушительное влияние на мозг и снижает его когнитивные функции.

"Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", — отметил специалист.

Аналогичный эффект, по словам Мясникова, оказывает сахарный диабет.