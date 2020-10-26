Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым опасным для мозга заболеванием является гипертония.
Повышенное кровяное давление оказывает разрушительное влияние на мозг и снижает его когнитивные функции.
"Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", — отметил специалист.
Аналогичный эффект, по словам Мясникова, оказывает сахарный диабет.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.