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Приложения для сна со звуками природы могут навредить здоровью ребёнка

Широко распространено убеждение о том, что так называемый белый шум помогает детям быстрее погружаться в глубокий сон, поэтому многие родители прибегают к помощи приложений со звуками природы, например, шумом дождя, ветра и так далее.

Приложения для сна со звуками природы могут навредить здоровью ребёнка

Однако это может плохо сказаться на здоровье малыша, сообщает портал Med-heal.ru.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании изучили около 40 исследований и пришли к выводу, что использование приложений для сна может привести к нарушению естественных циркадных ритмов организма.

"Белый шум характеризуется равномерно распределёнными по частотному спектру звуками. Считается, что такой шум позволяет оградить ребенка от случайных ночных звуков вроде лая собаки, поэтому многие родители пользуются приложениями с белым шумом для нормализации сна своих детей. Но это не так безопасно, как принято считать. Постоянный фоновый шум ночью может вредить ребенку и вызывать проблемы с речью и слухом, плюс, такой шум нарушает естественные суточные ритмы", — пояснили исследователи.

При использовании "белого шума" важно, чтобы источник звука располагался на расстоянии нескольких метров от места, где спит ребёнок.

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